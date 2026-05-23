Choque Contra Muro Deja una Persona sin Vida en San Nicolás

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este sábado 23 de mayo dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer sin lesiones aparentes en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el percance ocurrió alrededor de las 05:10 horas sobre la avenida Adolfo López Mateos y Privada López Mateos, en la colonia La Grange.

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Al arribar al sitio, elementos de rescate localizaron un vehículo compacto color gris, el cual se había impactado contra un muro divisorio.

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Paramédicos de Protección Civil San Nicolás confirmaron que al interior del automóvil se encontraba un hombre de 31 años de edad que ya no presentaba signos vitales.

Queda aparentemente sin lesiones mujer de 20 años

Asimismo, una mujer de 20 años fue localizada fuera del vehículo y, tras ser valorada por los cuerpos de emergencia, se determinó que no presentaba lesiones aparentes.

Las autoridades realizaron labores para eliminar riesgos en la zona y posteriormente dejaron el caso a disposición de corporaciones municipales y servicios periciales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y el retiro de la unidad accidentada.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás, Policía de San Nicolás y personal de Movilidad municipal.

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