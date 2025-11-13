Accidente Múltiple Deja Tres Personas Lesionadas en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025, se registró un choque frontal entre tres vehículos que dejó como saldo tres personas lesionadas sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura del cruce con avenida Israel Cavazos, en la colonia Jardines de Andalucía, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue registrado a las 06:24 horas y las labores de atención concluyeron a las 07:52 horas. En el percance estuvieron involucrados tres automóviles.

Las autoridades informaron que tres ocupantes de los vehículos resultaron con golpes múltiples, aunque ninguno de gravedad. Los lesionados fueron identificados como Salmade 30 años, María de 48 años, y Enrique Rangel de 45 años.

Paramédicos de CRUM y personal de Protección Civil de Guadalupe y del Estado de Nuevo León acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y realizar la valoración médica de los heridos. Los tres fueron atendidos en el lugar, en espera de la revisión y pase médico correspondiente por parte de la aseguradora.

Afectaciones viales y trabajos de rescate en Guadalupe, Nuevo León

Durante las maniobras de atención y retiro de los vehículos, tres carriles resultaron bloqueados, uno en sentido oriente a poniente y dos en dirección poniente a oriente, lo que ocasionó tráfico vehicular durante la mañana.

Bomberos de Guadalupe evaluaron posibles riesgos derivados de la colisión y procedieron a desconectar las baterías de los automóviles involucrados para evitar incendios u otros incidentes. Posteriormente, Tránsito Municipal de Guadalupe tomó conocimiento del accidente y coordinó las labores para liberar la vialidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

