Choque en Carretera Nacional Deja Camión de Valores Volcado en Monterrey, Nuevo León

Se registró el choque de un automóvil y un camión de valores a la altura de El Uro, sobre la Carretera Nacional en Monterrey. El accidente ocurrió en la zona sur del municipio, específicamente en el kilómetro 264, donde se reportó un aparatoso accidente que involucró a ambas unidades, dejando como resultado la volcadura del camión de valores.

Video: Choca Automóvil y Camión de Valores Termina Volcado a la Altura de el Uro en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se presentó en un tramo con dirección hacia el sur, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. La magnitud del accidente generó una importante movilización de cuerpos de seguridad y auxilio en el lugar.

Tras el impacto, el camión de valores terminó volcado, lo que provocó el cierre parcial de la circulación. Elementos de seguridad privada resguardaron la unidad, mientras que personal de Fuerza Civil acudió para asegurar la zona y evitar mayores riesgos.

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Asimismo, se realizaron maniobras para retirar los vehículos involucrados. El automóvil que obstruía el carril central ya fue removido, lo que permitió mejorar parcialmente la circulación. Sin embargo, el camión de valores permanece en el sitio en espera de ser retirado mediante el uso de una grúa.

Afectaciones viales

El accidente generó un importante congestionamiento vial que se extendió desde la zona de Lázaro Cárdenas hasta el kilómetro 264, donde ocurrió el siniestro. Aunque la circulación comienza a fluir con mayor normalidad tras el retiro parcial de las unidades, todavía se presentan complicaciones para los automovilistas que transitan por la zona.

La carretera nacional suele registrar alta carga vehicular, especialmente durante los fines de semana, cuando muchas personas la utilizan para desplazarse hacia distintos puntos fuera de la ciudad.

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Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR