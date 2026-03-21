Choque entre Camioneta y Auto Deja Seis Personas Heridas en Anillo Periferico en Cadereyta, NL

Un accidente vehícular entre dos autos particulares dejó al menos sies personas lesionadas sobre el Anillo Periferico a la altura del municipio de Cadereyta Jimenez, Nuevo León. El percance se registró durante la tarde de este sábado 21 de marzo y fue atendido por rescatistas de Protección Civil de Nuevo León.

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En este hecho participaron una camioneta de color blanco y un carro de color verde, los cuales tuvieron daños considerables tras impactarse. Fueron los mismos tripulantes quienes pidieron el auxilio a los elementos de rescate. Al lugar llegaron unidades de Protección Civil de Caderyta, ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), patrullas de trásito municipal y un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León. Al llegar a este punto, autoridades se percataron que había seis personas laesionadas, por lo que comenzaron con los trabajos correspondientes.

Una de las personas heridas se encontraba atrapado dentro de un vehículo, por lo que fue necesario utilizar varias herramientas para tratar de abrir una de las puertas la cual se encontraba trabada tras el impacto. Los lesionados fueron trasladados a la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Hospital General de Juárez y a la Clínica 21 del IMSS. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de los seis afectados.

Se registra tráfico en Anillo Periferico tras accidente víal

Debido al percance, se registró tráfico lento en este punto, por lo que Tránsito de Cadereyta llevó a cabo abanderamientos en este punto del Anillo Periferico. Se espera que en las próximas horas llegue hasta este lugar una grúa para retirar las unidades accidentadas. Rescatistas esparcieron polvos absorventes debido a que se derramó un poco de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Esta movilización de elementos de rescate llamó la atención de varios automovilistas, ya que sobre el Anillo Periferico aterrizó el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León. Autoridades señalaron que no fue necesario trasladar a los heridos vía aérea. Rescatistas y tránsitos pidieron a los ciudadanos manejar con precacución para evitar más percances.

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DAGM