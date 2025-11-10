Choque y Volcadura Provocan Caos Vial en Valle Poniente, Santa Catarina en Nuevo León

Importantes afectaciones viales se registraron la tarde de este lunes 10 de noviembre sobre la avenida Alfonso Reyes, en la zona de Valle Poniente, tras un fuerte choque que derivó en la volcadura de una camioneta.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta, donde viajaban dos adolescentes de 16 y 17 años, no se percató de la presencia de otro vehículo detenido, propiedad de una empresa de publicidad que realizaba labores en un parabús. La colisión provocó que la unidad terminara volcada en el carril izquierdo con dirección al oriente, rumbo al municipio de San Pedro.

Aparatoso accidente en Santa Catarina genera largas filas vehiculares

Debido al impacto, tres personas resultaron lesionadas: los dos jóvenes que viajaban en la camioneta particular y un empleado de la empresa afectada, identificado como Fernando, de 20 años y con domicilio en la colonia Independencia. Afortunadamente, las heridas fueron leves y todos fueron atendidos por elementos de Protección Civil del grupo Jaguares de Santa Catarina.

Agentes de tránsito del municipio acordonaron la zona y realizaron las maniobras correspondientes, ya que dos carriles resultaron bloqueados: el de extrema derecha, donde quedó el vehículo de la empresa, y el de extrema izquierda, donde permaneció la camioneta volcada.

El percance ocasionó un severo congestionamiento vehicular en dirección hacia San Pedro, especialmente durante la hora de salida de oficinas.

Autoridades recordaron que durante este lunes se han registrado diversos accidentes en el área metropolitana, varios de ellos por exceso de velocidad o distracciones al volante, lo que refuerza el llamado a conducir con precaución.

