¿Cómo Estará el Clima para Hoy 11 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este miércoles 11 de febrero inició con cielo despejado en Monterrey y su zona metropolitana. Durante las primeras horas del día, los valores de temperatura oscilaron entre los 14 y 17 grados centígrados, generando un ambiente fresco al amanecer. En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 7:00 de la mañana indica condiciones Aceptables en cinco estaciones de monitoreo y Buenas en las 10 restantes, lo que representa un panorama favorable para las actividades al aire libre en el área metropolitana.

Para el transcurso del día se espera que continúe la condición de cielo soleado, con un ascenso gradual en la temperatura. La máxima podría alcanzar los 27 grados centígrados durante la tarde, manteniendo un ambiente cálido en la región. En los próximos días, las temperaturas podrían rondar los 30 grados centígrados, y hasta el momento no se observan probabilidades de lluvia en un periodo estimado de siete a diez días. Esto indica que prevalecerán condiciones estables y secas en la entidad.

A nivel nacional, el Frente Frío número 34 de la temporada ingresará al extremo noroeste del territorio mexicano. Este sistema ocasionará viento moderado, lluvias y descenso de temperatura, principalmente en el estado de Baja California. Por otra parte, otro frente frío se encuentra tocando el norte de Coahuila; sin embargo, no se prevén mayores efectos asociados a este sistema en la región.

Sin cambios significativos para el noreste

Se espera que para el próximo fin de semana un nuevo frente frío llegue al noreste del país. No obstante, hasta el momento no se aprecia que vaya a generar cambios significativos en las condiciones del tiempo ni en el rango de temperaturas para Nuevo León. Incluso, los pronósticos anticipan que la próxima semana podría ser calurosa, con temperaturas máximas que superarían los 30 grados centígrados, manteniéndose el ambiente seco y estable en Monterrey y su zona metropolitana.

