¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Febrero de 2026? Se Acerca un Nuevo Frente Frío
N+
Entérate del pronóstico del clima para este jueves en Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey
COMPARTE:
Este jueves 12 de febrero, alternamos un día de cielo medio nublado en algunos sectores de Monterrey y su zona metropolitana. Amanecemos con temperaturas de 17˚C a 20˚C, con Aceptable calidad del aire en 5 estaciones y Buena en las 10 restantes a las 8 de la mañana.
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Febrero de 2026: Ambiente Cálido en Gran Parte del País
Se espera que permanezca la nubosidad presente durante el día, alcanzando máximas cercanas a los 28˚C sin grandes probabilidades de lluvia. Para los siguientes días estamos esperando condiciones de cielo medio nublado, para mañana viernes 13 de febrero con máximas de 29˚C.
Para el sábado 14 de febrero se pronostica cielo soleado con temperaturas de 31˚C y 28˚C para el domingo. La próxima semana se esperan condiciones de cielo soleado y temperaturas máximas por arriba de 30˚C. El miércoles se esperarían 33˚C y las probabilidades de precipitaciones son mínimas.
¿Cuándo ingresa el frente frío 34 a Nuevo León?
El frente frío número 34 avanza sobre el extremo noroeste del país, sobre los estados de Baja California y Sonora. Entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero llegará a Nuevo León pero con mínimos efectos, solo se espera que cambie la máxima de 31˚C para el sábado y a 28˚C para el domingo. Como se puede apreciar, la estabilidad continuará para los siguientes 7 a 10 días.
El frío parece confinado al norte de los Estados Unidos y Canadá. No se espera en el corto plazo que vaya a presentarse algún cambio significativo en las condiciones del tiempo para Monterrey o el noreste de México.
Historias recomendadas:
- Rinden Homenaje al Gral. Mariano Escobedo, con Sorteo 4001 de la Lotería Nacional, en Nuevo León
- Sube a 17 Casos Confirmados de Sarampión en Nuevo León en Este 2026
- Reactivarán Paso Gratis en Caseta al Aeropuerto de Monterrey por Tráfico en Miguel Alemán
Con información de Mauro Morales | N+
SHH