¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Febrero de 2026? Se Acerca un Nuevo Frente Frío

Este jueves 12 de febrero, alternamos un día de cielo medio nublado en algunos sectores de Monterrey y su zona metropolitana. Amanecemos con temperaturas de 17˚C a 20˚C, con Aceptable calidad del aire en 5 estaciones y Buena en las 10 restantes a las 8 de la mañana.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Febrero de 2026: Ambiente Cálido en Gran Parte del País

Se espera que permanezca la nubosidad presente durante el día, alcanzando máximas cercanas a los 28˚C sin grandes probabilidades de lluvia. Para los siguientes días estamos esperando condiciones de cielo medio nublado, para mañana viernes 13 de febrero con máximas de 29˚C.

Para el sábado 14 de febrero se pronostica cielo soleado con temperaturas de 31˚C y 28˚C para el domingo. La próxima semana se esperan condiciones de cielo soleado y temperaturas máximas por arriba de 30˚C. El miércoles se esperarían 33˚C y las probabilidades de precipitaciones son mínimas.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Jueves 12 de Febrero

¿Cuándo ingresa el frente frío 34 a Nuevo León?

El frente frío número 34 avanza sobre el extremo noroeste del país, sobre los estados de Baja California y Sonora. Entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero llegará a Nuevo León pero con mínimos efectos, solo se espera que cambie la máxima de 31˚C para el sábado y a 28˚C para el domingo. Como se puede apreciar, la estabilidad continuará para los siguientes 7 a 10 días.

El frío parece confinado al norte de los Estados Unidos y Canadá. No se espera en el corto plazo que vaya a presentarse algún cambio significativo en las condiciones del tiempo para Monterrey o el noreste de México.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH