¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Febrero de 2026? Se Acerca un Nuevo Frente Frío

Entérate del pronóstico del clima para este jueves en Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey

Área Metropolitana de Monterrey

Área Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Foto: N+

Este jueves 12 de febrero, alternamos un día de cielo medio nublado en algunos sectores de Monterrey y su zona metropolitana. Amanecemos con temperaturas de 17˚C a 20˚C, con Aceptable calidad del aire en 5 estaciones y Buena en las 10 restantes a las 8 de la mañana.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Febrero de 2026: Ambiente Cálido en Gran Parte del País

Se espera que permanezca la nubosidad presente durante el día, alcanzando máximas cercanas a los 28˚C sin grandes probabilidades de lluvia. Para los siguientes días estamos esperando condiciones de cielo medio nublado, para mañana viernes 13 de febrero con máximas de 29˚C. 

Para el sábado 14 de febrero se pronostica cielo soleado con temperaturas de 31˚C y 28˚C para el domingo. La próxima semana se esperan condiciones de cielo soleado y temperaturas máximas por arriba de 30˚C. El miércoles se esperarían 33˚C y las probabilidades de precipitaciones son mínimas.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Jueves 12 de Febrero

¿Cuándo ingresa el frente frío 34 a Nuevo León?

El frente frío número 34 avanza sobre el extremo noroeste del país, sobre los estados de Baja California y Sonora. Entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero llegará a Nuevo León pero con mínimos efectos, solo se espera que cambie la máxima de 31˚C para el sábado y a 28˚C para el domingo. Como se puede apreciar, la estabilidad continuará para los siguientes 7 a 10 días.

El frío parece confinado al norte de los Estados Unidos y Canadá. No se espera en el corto plazo que vaya a presentarse algún cambio significativo en las condiciones del tiempo para Monterrey o el noreste de México.

Con información de Mauro Morales | N+

Pronóstico del tiempo
