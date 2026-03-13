¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Ingresa Nuevo Frente Frío

Al paso de la masa de aire frío del frente número 40 de la temporada, la mañana de este viernes 13 de marzo los termómetros han llegado a 10˚c en el Aeropuerto comercial de Monterrey, mientras que en el resto de la zona metropolitana marcan de 13˚C a 16˚C con el cielo despejado y una estación marcando Aceptable calidad del aire, la de Santa Catarina, y las 14 estaciones restantes marcan Buena calidad a las 7 de la mañana.

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Esta mañana, el frente frío número 40 avanza sobre la península de Yucatán inyectando aire frío sobre el noreste, hasta esta mañana, oriente y sureste del país. Seguirá el viento moderado sobre el sureste, lluvias sobre la península y refrescamiento de temperaturas.

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Pronóstico del clima para el fin de semana

Para el noreste se espera que durante la jornada, se modifique la masa de aire frío permitiendo el incremento de las máximas hasta 29˚C a 30˚C, hasta 33˚C a 34˚C para el sábado y 37˚C a 38˚C para el domingo 15 de marzo. Acompañado de cielo muy soleado nos brindará un fin de semana caluroso.

Para la tarde y noche del domingo estará ingresando al norte y noreste un nuevo sistema frontal que provocará un fuerte contraste de temperaturas, esperando para el lunes 16 de marzo mínimas de 12˚C y máximas de 17˚C, y para el martes mínima de 7˚C y máximas de 19˚C a 20˚C, conservando el cielo despejado y el ambiente moderadamente seco con 20% a 40% de humedad. A partir de la tarde del miércoles las temperaturas comenzarán a recuperárse.

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Con información de Mauro Morales | N+

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