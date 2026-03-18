¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 18 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 18 de marzo inició con un ambiente frío en Monterrey y su zona metropolitana, registrando temperaturas que oscilaron entre los 9 y 11 grados centígrados. En el Aeropuerto, el termómetro marcó alrededor de 7 grados, bajo un cielo completamente despejado. Además, se reportó buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental, lo que favorece las condiciones para actividades al aire libre durante el día.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, durante las primeras horas del día continuó dominando el aire frío asociado al frente frío número 41 de la temporada. Esta masa de aire ártico mantiene su influencia sobre gran parte del país, incluyendo el noreste, oriente, centro y sureste.

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Como consecuencia de estas condiciones, se han registrado nevadas en zonas elevadas del centro y oriente del país. Entre los puntos afectados destacan el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, los cuales amanecieron con una capa de nieve.

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Este fenómeno se debe a la interacción entre una vaguada polar y la masa de aire frío que permanece en el territorio nacional. A pesar del ambiente fresco durante la mañana, se espera que a partir del mediodía las temperaturas comiencen a recuperarse. Para la tarde, se prevé que los valores máximos alcancen entre los 26 y 28 grados centígrados en Monterrey y su área metropolitana.

El frente frío número 41 ya se ha desplazado fuera del país, dirigiéndose hacia el Mar Caribe. Por ello, se anticipa que el aire frío comenzará a modificar sus características, permitiendo un ascenso gradual en las temperaturas. Para los próximos días, se estima que los termómetros alcancen los 30 grados, e incluso entre 32 y 33 grados hacia el cierre de la semana.

Pronóstico estable y sin lluvias

En el corto plazo, no se observan probabilidades significativas de lluvia en la región. Se espera que continúen los cielos despejados durante los siguientes días, lo que contribuirá a mantener condiciones estables. Asimismo, las temperaturas tenderán a estabilizarse en niveles agradables, ligeramente por encima de los 30 grados durante las tardes.

Hasta el momento, no se prevé la llegada de sistemas meteorológicos relevantes que puedan alterar estas condiciones en lo que resta de la semana ni al inicio de la siguiente.

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Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR