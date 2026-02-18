¿Cómo Estará el Clima para Hoy 18 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La mañana de este miércoles 18 de febrero de 2026, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se encuentran cerca de los 20 grados centígrados y se espera un incremento considerable a lo largo del día, alcanzando hasta los 32 grados. El pronóstico indica cielo soleado con escasas nubes, lo que favorecerá un ambiente mayormente seco y caluroso durante la jornada.

Desde temprana hora se percibe un cambio significativo en las condiciones térmicas, anticipando un día con sensación térmica elevada, especialmente durante el mediodía y la tarde, cuando el termómetro alcance su punto máximo. En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 8 de la mañana indica condiciones de Mala calidad en el municipio de Escobedo. Además, 10 estaciones de monitoreo registran calidad Aceptable, mientras que cuatro se encuentran en nivel Bueno.

Estas condiciones reflejan variaciones en los niveles de contaminación atmosférica en distintos puntos del área metropolitana, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente personas con enfermedades respiratorias.

Para el día de mañana se prevé que las temperaturas máximas ronden los 35 grados centígrados, lo que hará aún más notorio el incremento térmico para un mes de febrero. De acuerdo con los registros documentados en los últimos cinco años, los promedios históricos para esta temporada oscilan entre los 25 y 26 grados, por lo que los valores pronosticados resultan atípicos.

El aumento en las temperaturas es atribuido a la proximidad de un sistema frontal al norte del estado de Coahuila, el cual no se espera que ingrese a Nuevo León. Esta condición genera una circulación de aire caliente y seco que favorece el ascenso en las máximas, elevando considerablemente el ambiente térmico.

Descenso marcado para el fin de semana

Sin embargo, durante el fin de semana se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que inyectará nuevamente aire ártico a la región. Esto provocará un fuerte descenso en las temperaturas mínimas para el domingo, lunes y martes, las cuales podrían caer por debajo de los 10 grados, mientras que las máximas se mantendrían por debajo de los 20 grados.

Además, se contemplan probabilidades de lluvia durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, marcando un contraste importante respecto al ambiente caluroso y seco que se presentará en los próximos días.

