¿Cómo Estará el Clima para Hoy 19 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

La mañana de este jueves 19 de febrero inició con temperaturas que oscilan entre los 18 y 22 grados en la zona metropolitana de Monterrey, bajo un cielo medio nublado. De acuerdo con los reportes de las estaciones de monitoreo ambiental, a las 8:00 de la mañana se registra Mala calidad del aire en 8 estaciones, mientras que 3 reportan calidad Aceptable y 4 más Buena.

Se prevé que conforme avance el día, la temperatura alcance valores máximos entre los 34 y 35 grados, una cifra considerada atípica para el mes de febrero. Esta tendencia de temperaturas elevadas durante el invierno se ha observado en los últimos años en Monterrey, donde los registros muestran un incremento constante en las máximas para esta temporada.

Para este día, la presencia del frente frío número 36 de la temporada, ubicado al norte de Coahuila, así como una línea seca que cruza sobre Nuevo León, favorecerán el incremento de las temperaturas máximas. Estas condiciones estarán acompañadas de un ambiente muy seco, con humedad relativa por debajo del 20 por ciento durante la tarde y cielo mayormente soleado, factores que interactúan para permitir el fuerte aumento en las temperaturas.

Nuevo sistema frontal traerá descenso térmico

Al final de la jornada se espera la llegada de un nuevo sistema frontal al extremo noroeste del país, el cual recorrerá el norte del territorio nacional. Se pronostica que este frente frío arribe a Nuevo León el sábado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan por debajo de los 30 grados.

Posteriormente, una masa de aire ártico provocará un marcado descenso térmico a partir del domingo, extendiéndose durante el lunes y martes. Durante estos días, las temperaturas mínimas podrían situarse por debajo de los 10 grados, mientras que las máximas no superarían los 20 grados. Además, existe probabilidad de lluvia para la noche del sábado y la madrugada del domingo.

A partir del miércoles de la siguiente semana, se espera que las temperaturas máximas vuelvan a situarse entre los 33 y 35 grados, con condiciones mayormente soleadas y un ambiente nuevamente muy caluroso en la región.

