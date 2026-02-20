¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 20 de Febrero de 2026? Estas son las Temperaturas

Para iniciar el fin de semana, este viernes 20 de febrero el cielo se encuentra despejado, después de un día de cielo medio nublado y antes de que mañana, al llegar el frente frío número 37 a Nuevo León, el cielo vuelva a cambiar al nublado. Las temperaturas al inicio de este día se encuentran por arriba de 20˚C. La calidad del aire es Mala en 7 estaciones, 5 reportan Aceptable y 3 en Buena a las 8 de la mañana.

Hoy se espera otro día soleado y caluroso con temperaturas máximas alrededor de 34˚C, condiciones que van a cambiar drásticamente durante el fin de semana con la llegada del frente frío 37 de la temporada, que esta mañana está ingresando al norte de Sonora y Baja California. Se espera que en las próximas 24 horas recorra todo el norte de México para llegar a Nuevo León al medio día.

Pronóstico del clima para el fin de semana en Nuevo León

Se espera que, de manera contrastante, mañana sábado 21 de febrero, las temperaturas máximas se detendrían entre los 27˚C y 28˚C con cielo nublado y viento moderado a fuerte. Para el amanecer del domingo las mínimas se prevén cerca de 12˚C y máximas solo de 18˚C.

El lunes 23 de febrero se esperan mínimas por la mañana de 8˚C a 9˚C, marcando un fuerte contraste con las temperaturas de ayer y las esperadas para hoy. Las máximas del lunes se pronostican cerca de 18˚C y la mañana del martes también pudieran estar entre 8˚C y 9˚C pero con máximas de 24˚C comenzando la recuperación de las temperaturas.

Para el miércoles y jueves de la siguiente semana regresaríamos a los 33˚C a 35˚C, así que estaremos en el sube y baja de temperaturas al paso del sistema frontal que nos recordará que aún seguimos en invierno.

