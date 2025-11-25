¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 25 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

Este martes 25 de noviembre amaneció con la presencia de llovizna en algunos puntos del Área Metropolitana de Monterrey con la llegada del frente frío número 16 al centro del estado de Nuevo León. Este fenómeno meteorológico ha cambiado sus características a estacionario, lo que indica que ha perdido fuerza y ya no avanza.

Sin embargo, se espera la llegada de una siguiente masa de aire frío en las siguientes 24 horas que cruzará Texas y alcanzará la frontera noreste de México y fortalecerá las precipitaciones para esta noche y la madrugada del miércoles 26 de noviembre, lo que provocará el descenso de temperaturas para el día de mañana.

Noticia relacionada: Frente Frío 16 en Nuevo León Ocasionará Heladas, Fuertes Lluvias y Rachas de Viento

Este martes, las temperaturas que inician el día están marcando entre 21˚C y 24˚C y se espera que se detengan cerca de 27˚C como máxima para esta tarde. Por la noche se espera que retroceda a 22˚C incrementando el potencial de lluvias al 30% y por la madrugada y la mañana del miércoles hasta 95%, por lo que se espera que amanezca con lluvia y la temperatura para mañana vaya en retroceso iniciando el día cerca de los 19˚C o 20˚C, bajando al medio día a 18˚C y a 15˚C a las 9:00 de la noche. Las máximas serán por la mañana y las mínimas por la noche.

Pronóstico del clima para el resto de la semana en Nuevo León

Para los siguientes días, se pronostica que el jueves la temperatura se mantenga en 14˚C las mínimas y 19˚C las máximas con cielo nublado y 24% de probabilidad de precipitaciones. El viernes vuelve a incrementar a 36% con temperaturas de 15˚C por la mañana y 20˚C a 21˚C por la tarde.

Para el sábado 29 de noviembre se espera un incremento en las temperaturas de 16˚C a 25˚C con cielo medio nublado. Los efectos del sistema frontal reforzado comenzarán a sentirse en las próximas 24 horas, mucho más que a hoy, a la llegada del frente frío número 16. La siguiente masa de aire frío será notoria con el incremento de las lluvias y el retroceso de las temperaturas.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH