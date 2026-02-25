¿Cómo Estará el Clima para Hoy 25 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Para este miércoles 25 de febrero y mañana jueves se espera un incremento marcado en el rango de temperaturas máximas para Monterrey y gran parte del noreste del territorio mexicano. Este cambio en las condiciones meteorológicas se debe a la modificación de la masa de aire frío que impulsó al Frente Frío número 37 en días pasados. Desde ayer se presentó un cambio en la circulación del aire, permitiendo el ingreso de aire proveniente del Golfo de México.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 25 de Febrero de 2026

Esta variación ha comenzado a favorecer un ambiente más cálido en la región. A partir de hoy se conformará además una línea seca que cruzará sobre el noreste del país, fenómeno que fortalecerá el ingreso de aire seco.

Como consecuencia, las temperaturas máximas estarán elevándose de manera considerable, alcanzando valores que oscilarán entre los 34 y 37 grados centígrados. Este incremento se mantendrá previo a la llegada de un nuevo Frente Frío programado para este próximo viernes, el cual podría modificar nuevamente las condiciones térmicas en la región.

Condiciones al amanecer en Monterrey

La mañana de este miércoles 25 de febrero inició en Monterrey con temperaturas que oscilaron entre los 14 y 17 grados centígrados, bajo un cielo completamente despejado. A pesar de las condiciones estables en cuanto al estado del tiempo, la calidad del aire presentó variaciones importantes en el área metropolitana. Se reportó mala calidad del aire en los municipios de Escobedo y Guadalupe.

Por su parte, ocho estaciones de monitoreo ambiental registraron calidad del aire en nivel Aceptable, mientras que cinco estaciones reportaron Buena calidad. Estas condiciones podrían modificarse conforme avance el día y aumenten las temperaturas.

Noticia relacionada: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 25 de Febrero de 2026

En el resto del país, las condiciones meteorológicas se mantienen en calma, con una recuperación gradual tras el descenso de temperaturas registrado en días anteriores. Actualmente se observan canales de Baja Presión frente a la costa del Pacífico y otro más sobre el oriente del territorio nacional. Estos sistemas mantienen estabilidad en gran parte del país, favoreciendo una transición hacia temperaturas más templadas en diversas regiones.

Sin embargo, se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles cambios derivados de los sistemas frontales y variaciones en la circulación atmosférica durante los próximos días.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR