¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 27 de Noviembre 2025? Estas son las Temperaturas

Continúan las precipitaciones este jueves 27 de noviembre en el Área Metropolitana de Monterrey al amanecer; el aeropuerto reporta visibilidad reducida y presencia de lluvia ligera sin afectación a las operaciones comerciales. La calidad del aire es buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. El viento es muy ligero, casi imperceptible y las temperaturas iniciaron desde los 13˚C en Santa Catarina, hasta los 14˚C y 15˚C en el resto de la zona metropolitana.

El pronóstico del clima para este día nos indica muy pocos cambios, se mantendrá el cielo nublado y el tiempo lluvioso, las temperaturas con muy poco cambio, solo se moverá a los 18˚C a 19˚C como temperatura máxima con presencia de probabilidad de precipitaciones por la tarde y noche.

Las precipitaciones pueden continuar para mañana viernes 28 de noviembre por la mañana y por la tarde, las probabilidades van del 44% para hoy y 35% para mañana. Por la noche se espera que las lluvias comiencen a ceder y las temperaturas del se esperan cerca de 15˚C por la mañana y máximas de 20˚C a 21˚C por la tarde.

Frente frío número 16 seguirá provocando lluvias en el resto de México

El frente frío número 16 se extiende sobre el Golfo de México provocando evento de Norte moderado sobre la costa de Tamaulipas y Veracruz acompañado de precipitaciones al oriente del país y oleaje elevado sobre la costa. En las próximas 24 horas se alejará hacia el oriente y alcanzará a tocar el norte de la península de Yucatán antes de abandonar el territorio nacional.

El domingo 30 de noviembre por la madrugada se espera la llegada del siguiente sistema frontal acompañado de viento moderado y lluvias, con temperaturas que estarán en retroceso, iniciando el domingo con 18˚C y terminando el día en los 12˚C. Para los días lunes, martes y miércoles las mínimas se van al orden de los 10˚C y las máximas volverán a estar por debajo de los 20˚C.

