¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 3 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

Inicia este martes 3 de marzo con una mañana muy nublada en Monterrey y su zona metropolitana. Las temperaturas, ahora con una gran cantidad de humedad, son muy homogéneas entre los 19˚C y 20˚C con Aceptable calidad del aire en 4 estaciones de monitoreo, mientras que las 11 restantes marcan Buena a las 8 de la mañana.

Para el resto del día, se espera que la condición del cielo cambie para la tarde a soleado y con temperaturas máximas cercanas a 30˚C, disminuyendo las probabilidades de lluvia. Para mañana miércoles 4 de marzo, nuevamente vuelven a aparecer las condiciones de precipitación por la mañana.

Efectos del frente frío 38 en México

La presencia del frente frío número 38 de la temporada sobre el noroeste de México, mientras que un Canal de Baja Presión y una línea seca se ubican en los límites de Chihuahua con Coahuila y occidente de Texas por lo que se mantendrá el ingreso de humedad hacia Nuevo León, dando como resultado días nublados con probabilidad de precipitaciones y con temperaturas en un rango muy estable durante la semana, cercanos a los 30˚C con pocas variaciones.

Las probabilidades de lluvia se mantienen por la mañana del miércoles 4 de marzo, e incrementan para el jueves 5 de marzo por la tarde, cerca del 35 por ciento, y regresan para el domingo y lunes de la siguiente semana.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH