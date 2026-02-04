¿Clima en Nuevo León Hoy 4 de Febrero de 2026? Estas son las Temperaturas

Durante la mañana de este miércoles 4 febrero, un viento moderado ha comenzado a indicar la llegada del frente frío número 33 de la temporada al noreste mexicano. Este sistema frontal se hace presente principalmente con un aumento en la nubosidad y un ambiente fresco en la región. Desde las primeras horas del día, el cielo de Monterrey amaneció completamente nublado y se espera que estas condiciones se mantengan a lo largo de la jornada.

La inyección de aire frío asociada a este frente frío ha provocado que las temperaturas máximas para este día se mantengan contenidas, alcanzando apenas los 20 grados centígrados. A diferencia de otros sistemas frontales, las probabilidades de lluvia han disminuido considerablemente, por lo que no se esperan precipitaciones relevantes en el corto plazo. Este comportamiento permitirá un ambiente fresco, pero sin condiciones adversas para la movilidad o las actividades diarias.

Se prevé que los amaneceres más fríos asociados a este frente frío se presenten durante el jueves 5 de febrero y viernes 6 de febrero. Para ambos días se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 8 y 9 grados centígrados. La temperatura máxima para el jueves alcanzará alrededor de los 19 grados, mientras que para el viernes se anticipa el inicio de una recuperación térmica, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados durante la tarde.

Incremento de temperaturas a partir del fin de semana

A partir del fin de semana y durante la siguiente semana, se espera un incremento gradual en las temperaturas. Los valores máximos se mantendrán cercanos a los 30 grados centígrados, incluyendo los días 14 y 15 de febrero. En este periodo no se observa la llegada de algún sistema que genere cambios importantes en las condiciones del tiempo para el noreste del país.

Las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse desde el fin de semana, con días mayormente soleados a medio nublados y un rango de temperaturas propias del inicio de la primavera. Además, las probabilidades de precipitación son casi nulas durante los próximos 7 a 10 días. No obstante, no se descarta que durante el mes de febrero pueda presentarse algún cambio importante, ya que aún nos encontramos en la temporada invernal y todavía falta contabilizar varios sistemas frontales.

