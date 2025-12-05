¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Temperaturas ligeramente frías al amanecer en Monterrey y su zona metropolitana marcan de 10˚C a 12˚C con cielos nublados y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Todo esto al paso del Frente Frío número 18 de la temporada que ha recorrido el noreste y avanza esta mañana sobre Veracruz. Su masa de aire frío prevalecerá durante la jornada sobre Nuevo León, esperando máximas de 17˚C a 18˚C y con probabilidades de precipitación por la tarde, noche y al amanecer del sábado.

Posteriormente, mañana mismo, iniciará la recuperación de temperaturas con máximas de 23˚C y el domingo hasta 27˚C con cielo medio nublado.

Durante el domingo por la tarde se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que provocará, para el lunes y martes, un nuevo descenso de temperaturas a mínimas de 12˚ el lunes y 10˚ el martes y con máximas de 17˚ a 19˚ con mínimas probabilidades de lluvia a lo largo de la siguiente semana.

Frente frío número 18 causará caída de agua nieve en algunos estados

La combinación de una muy fuerte entrada de humedad desde el Pacífico, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y los efectos del frente frío 18 provocarán la probabilidad de caída de agua nieve o nieve sobre puntos elevados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango en las próximas horas.

Las condiciones del tiempo seguirán muy cambiantes en los siguientes días, con ascensos y descensos de temperatura, algunas probabilidades de lluvia en las próximas 24 horas y cambio de condiciones de cielo para la siguiente semana.

