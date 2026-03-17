¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy Martes 17 de Marzo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 17 amaneció con cielo nublado en Monterrey y su zona metropolitana. Las temperaturas se mantienen entre los 8˚ y 12˚, generando un ambiente fresco para iniciar la jornada. Además, la calidad del aire se reporta como buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental, lo cual contrasta notablemente con las condiciones registradas el día de ayer.

Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 17 de Marzo de 2026

Durante el lunes se presentaron tolvaneras provocadas por la llegada del Frente Frío número 41 de la temporada. Este fenómeno ocasionó un cambio muy marcado en las condiciones del clima, especialmente en las temperaturas, que descendieron de manera considerable tras su ingreso a la región. La masa de aire ártico asociada a este sistema frontal ha dejado temperaturas cercanas a los 10˚ durante las primeras horas del día.

Se espera que estas condiciones se mantengan a lo largo de la jornada, con máximas que podrían alcanzar alrededor de los 20˚ durante la tarde. De acuerdo con el pronóstico, esta masa de aire continuará influyendo en el ambiente hasta el amanecer de mañana miércoles. Para ese momento se prevén nuevamente temperaturas mínimas entre los 9˚ y 10˚. Posteriormente comenzará una recuperación gradual del termómetro, alcanzando valores entre los 27˚ y 28˚

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El impacto de esta masa de aire frío no se limita al norte del país. Actualmente domina sobre diversas regiones como el noreste, oriente, centro y sureste de México, extendiendo su influencia incluso hasta la península de Yucatán. La inyección de aire frío proveniente del norte está generando fuertes vientos, lluvias y cambios importantes de temperatura en varias entidades.

Este contraste climático es característico del avance de sistemas frontales durante la temporada. El Frente Frío número 41 también está provocando un evento de “Norte” intenso en la costa del Golfo de México.

Las entidades más afectadas son Veracruz y Tabasco, donde las rachas de viento han sido particularmente fuertes. Este sistema avanza hacia el Golfo de Tehuantepec con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. En el centro del territorio nacional, además, se han registrado lluvias que podrían intensificarse durante la tarde.

Pronóstico para Monterrey en los próximos días

Para Monterrey, el pronóstico indica que continuarán los días soleados, con ambiente ligeramente seco y sin probabilidades importantes de lluvia durante los próximos 10 días. Las temperaturas comenzarán a estabilizarse ligeramente por arriba de los 30˚ a partir del jueves y se espera que estas condiciones se mantengan durante los días siguientes, marcando el regreso a un ambiente más cálido en la región.

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Con información de Mauro Morales/Noticias N+

RR