¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 1 de Diciembre de 2025? Pronóstico del Tiempo

Frío amanecer este lunes 1 de diciembre en Monterrey, al paso del frente frío número 17 sobre el noreste y oriente de México. Las temperaturas están marcando entre 9˚C y 10˚C en la zona metropolitana. El cielo sigue nublado y con presencia de llovizna acentuando la sensación de frío. Para el resto del día se espera que aparezca el sol un poco y la temperatura incremente a 17˚C o 18˚C con mínima probabilidad de precipitación.

La masa de aire frío polar que impulsa al frente frío número 17 se extiende sobre el noreste y oriente del país y por la noche puede ocasionar algunas heladas en partes altas del noreste, oriente y centro de México.

Cielos nublados durante toda la semana

Los cielos nublados nos van a acompañar durante varios días y las probabilidades de precipitación se hacen presentes por la mañana del martes nuevamente en forma de llovizna y para jueves y viernes por encima del 30% debido a la llegada de otro sistema frontal. Las temperaturas máximas tendrán algunas variaciones, para mañana debajo de los 20˚C y luego para el miércoles y jueves ligeramente arriba de los 20˚ para regresar el viernes a los 18˚C.

A partir del sábado se alejarán las lluvias y volverá a salir el sol con incremento de temperaturas a los 22˚C y el domingo a 25˚C cambiando la condición del cielo a medio nublado.

De esta forma las condiciones del tiempo de la primera semana de diciembre estarán trayendo cambios en las condiciones del tiempo para Monterrey y el noreste de México. Recuerde abrigarse bien.

