¿Cómo Estará el Clima Hoy 14 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 14 de octubre, en el Área Metropolitana de Monterrey el cielo se encuentra nublado, condición que se espera se mantenga durante el resto del día, la calidad del aire es buena en los 15 puntos de monitoreo ambiental y las temperaturas se encuentran de 20˚C a 22˚C, esperando que las temperaturas máximas sean cercanas a 27˚C por la tarde, con probabilidades de precipitación del 16%.

De acuerdo con el pronóstico del clima en Nuevo León, para mañana miércoles 15 de octubre, se espera un día nublado con probabilidad del 18% de lluvia ligera o llovizna y temperaturas similares al día de hoy, 20˚C como mínimas y 27˚C como máximas.

Noticia relacionada: Toma Fuerza Potencial Ciclón Sonia: Conagua Vigila esta Zona en el Océano Pacífico

Pronóstico del clima para el resto de México: ingresa frente frío 7

Canales de baja presión mantendrán activo el monzón mexicano con lluvias del occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Zona de inestabilidad con 50% de potencial ciclónico frente a la costa de Chiapas, se mueve paralelo al territorio nacional y tiene condiciones favorables para crecer en organización para los siguientes días.

El nuevo frente frío número 7 de la temporada ingresa por el extremo noroeste, impulsado por un centro de baja presión; mientras que, la Onda Tropical número 37 se aleja por el occidente de México, por lo que, las lluvias seguirán muy activas en aquel sector.

Sobre Texas, un centro de alta presión y su circulación ayudará a impulsar humedad del Golfo de México hacia el noreste del país, por lo que, los días nublados con ligeras probabilidades de lluvia siguen presentes. En el Atlántico sigue vigente la Tormenta Tropical “Lorenzo” muy lejos del continente Americano, comienza a virar al norte. Se espera que se mantenga en el Atlántico sin mayor afectación.

Video: Pronóstico del Clima con Gaby Lozoya en Nuevo León 14 de Octubre de 2025

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH