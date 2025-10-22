¿Cómo Estará el Clima Hoy 22 de Octubre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Avanza la semana con cielo soleado y ausencia de lluvias, lo que ha permitido un cambio en las condiciones de contaminación en Monterrey y su zona metropolitana. Ayer por la tarde hubo puntos donde la calidad del aire era muy mala; sin embargo, este miércoles 22 de octubre amaneció con mala calidad del aire en Escobedo a las 06:00 de la mañana y en San Nicolás de los Garza a las 07:00 de la mañana. Hay 10 estaciones que marcan aceptable calidad del aire y solo 4 reportan buena.

Las temperaturas son muy variadas dentro de la zona urbana, en el sector de Valle Alto y La Estanzuela hay temperaturas de 19˚C y al norte hay temperaturas de 24˚C. Los aeropuertos se reportan con 20˚C y 21˚C y presencia de bruma. Se espera que las temperaturas máximas del día de hoy alcancen 30˚C a 31˚C sin probabilidades de lluvia.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán para los siguientes días por lo que se esperan condiciones de cielo medio nublado para el jueves 23 de octubre y, a partir del viernes 24, cielo muy soleado con máximas de 30˚C a 32˚C hasta el martes. Las probabilidades de lluvia siguen ausentes.

Trayectoria de la Tormenta Tropical "Melissa"

Esta mañana la Tormenta Tropical “Melissa” que se desplaza sobre el Mar Caribe y se ubica a 540 Km al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos de 85 Km/h y movimiento al oeste-noroeste a 4 Km/h. Se espera que se convierta en huracán este viernes y se mueva al sur de Jamaica durante el fin de semana.

Dentro del territorio nacional, los canales de baja presión mantienen el aporte de humedad de ambos litorales con lluvias aisladas al occidente y sureste. La Onda Tropical 39 cruzando Guatemala, ingresará al sureste activando lluvias sobre Chiapas. El frente frío 9 se ha desplazado al norte del Golfo de México sin afectación para México.

Lejos de las costas del Pacífico una zona de inestabilidad con 70% de potencial ciclónico se desplaza al oeste alejándose aún más del territorio nacional.

