¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Las lluvias registradas este jueves 9 de abril en la zona metropolitana de Monterrey dejaron inundaciones en distintos puntos y complicaciones viales que todavía la mañana de este viernes afectan la circulación en avenidas principales.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las precipitaciones superaron los 20 milímetros en Monterrey, una captación considerada favorable para el mes de abril, aunque generó afectaciones en vialidades y zonas urbanas.

Este viernes, las condiciones del tiempo cambiaron notablemente. La ciudad amaneció con cielo despejado, escasa nubosidad y buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. Las temperaturas se registraron alrededor de los 18 grados por la mañana, mientras que para la tarde se espera que alcancen máximas cercanas a los 24 grados.

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Lluvias seguirán en Monterrey

Sin embargo, la estabilidad no será duradera. Un canal de baja presión que se extiende del centro al noreste del país, en interacción con una línea seca entre Coahuila y Texas, mantendrá condiciones propicias para lluvias en la región. Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la costa norte de Tamaulipas y Texas aportará mayor inestabilidad.

Por ello, se prevé la probabilidad de lluvias y tormentas para los próximos días: 40% para este viernes, 60% para el sábado y 50% para el domingo. Para la próxima semana, el panorama indica días medio nublados, con temperaturas máximas ligeramente por encima de los 30 grados y probabilidades de lluvia bajas a moderadas en el noreste, oriente y centro del país.

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