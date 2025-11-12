¿Cómo Estará el Clima Hoy 12 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 12 de noviembre las temperaturas de el Área Metropolitana de Monterrey vuelven a aparecer frescas, al rededor de 13˚c, algunas de hasta 10˚c en sectores de la Carretera Nacional y 9˚c en el Aeropuerto comercial. Durante el resto del día las condiciones de cielo despejado y ambiente seco permitirán el rápido incremento de temperaturas.

La masa de aire frío que impulsó al frente número 13 cambiará sus características, disipándose durante el día, permitiendo que las máximas alcancen esta tarde los 30˚C, marcando un cambio significativo de las condiciones de días anteriores.

Finalmente los últimos efectos del frente frío 13 son las mínimas de esta mañana. En los próximos días las temperaturas se mantendrán cerca de de 28˚C a 30˚C; los días serán muy estables, con cielo soleado y sin probabilidades de lluvia. Estas condiciones continuarán a lo largo del resto de la semana y el fin de semana, sin mayores cambios.

Ingresará frente frío número 14 a México

Para el día de hoy miércoles 12 de noviembre, canales de baja presión y una vaguada (baja presión alargada) mantendrán condiciones de inestabilidad en el sur del Golfo de México y Golfo de California.

El fin de semana ingresará un nuevo frente frío, el número 14 de la temporada 2025-2026, por el extremo noroeste del territorio nacional impulsado por un centro de baja presión y provocará las primeras nevadas de la temporada sobre las Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH