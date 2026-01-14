¿Cómo Estará el Clima para Hoy 14 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

El amanecer de este miércoles 14 de enero se registró con temperaturas entre los 12 y 15 grados en la zona metropolitana de Monterrey, bajo un cielo mayormente soleado. En cuanto a la calidad del aire, se reportó ambiente muy contaminado en los municipios de Juárez y Cadereyta, mientras que en San Nicolás la calidad fue considerada aceptable y en el resto de las estaciones de monitoreo se mantuvo en niveles buenos.

Para el transcurso del día se prevé un cambio importante en las condiciones del tiempo, luego de que la masa de aire frío que afectó a la región en días anteriores se ha modificado. La presencia del cielo despejado permitirá que las temperaturas máximas alcancen entre los 23 y 24 grados, marcando un contraste con las jornadas recientes que fueron considerablemente frías.

El frente frío que generó el descenso térmico se desplaza hacia el oriente del Golfo de México, cruzando la península de Florida, lo que favorece el incremento de temperaturas en el noreste del país. No obstante, desde esta mañana se observa el frente frío número 28 al norte de Texas, el cual se prevé que alcance la frontera del noreste en las próximas 24 horas.

Seguirán descendiendo temperaturas

Este sistema frontal provocará que para mañana jueves las temperaturas máximas desciendan nuevamente, ubicándose alrededor de los 19 grados. Para el viernes se anticipa un nuevo incremento térmico; sin embargo, durante el sábado se espera la llegada de otro frente frío que ocasionará un nuevo descenso en los valores de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que las lluvias se aproximen a Monterrey hasta la noche del lunes y, principalmente, durante el martes. Mientras tanto, dominarán los días soleados de miércoles a viernes, con condiciones de cielo medio nublado para sábado, domingo y lunes.

