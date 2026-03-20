Inicio Monterrey ¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

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Entérate del pronóstico del tiempo para este viernes en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales.

Cerro de la Silla en Nuevo León

Clima soleado con buena calidad del aire en Monterrey. Foto: N+

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Monterrey y su zona metropolitana amanecieron este viernes 20 de marzo con cielo despejado, temperaturas frescas y condiciones favorables en la calidad del aire.

De acuerdo con el reporte matutino, a las 7:00 de la mañana se registraron temperaturas de entre 14 y 17 grados, aunque en algunos puntos rumbo a la carretera nacional se reportaron hasta 10 grados. En cuanto al ambiente, 3 estaciones de monitoreo marcaron calidad del aire Aceptable y 12 estaciones reportaron niveles Buenos.

Para este fin de semana se espera que continúen las condiciones de cielo soleado y sin probabilidad de lluvia. Además, la humedad relativa amaneció cerca del 60 por ciento, pero durante el día disminuirá y en los próximos días podría bajar hasta el 20 por ciento, manteniéndose así hasta el jueves de la próxima semana.

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Primavera llega a México 

Tampoco se prevén cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Aunque el próximo lunes un sistema frontal alcanzaría el norte de Chihuahua y Coahuila, se espera que se desplace hacia Texas sin generar afectaciones importantes en Nuevo León.

Asimismo, este viernes inicia la primavera a las 8:46 de la mañana, momento en que ocurre el Equinoccio de Primavera, fenómeno astronómico en el que los rayos del Sol inciden directamente sobre el ecuador terrestre y la duración del día y la noche se iguala a cerca de 12 horas.

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