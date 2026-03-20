¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Monterrey y su zona metropolitana amanecieron este viernes 20 de marzo con cielo despejado, temperaturas frescas y condiciones favorables en la calidad del aire.

De acuerdo con el reporte matutino, a las 7:00 de la mañana se registraron temperaturas de entre 14 y 17 grados, aunque en algunos puntos rumbo a la carretera nacional se reportaron hasta 10 grados. En cuanto al ambiente, 3 estaciones de monitoreo marcaron calidad del aire Aceptable y 12 estaciones reportaron niveles Buenos.

Para este fin de semana se espera que continúen las condiciones de cielo soleado y sin probabilidad de lluvia. Además, la humedad relativa amaneció cerca del 60 por ciento, pero durante el día disminuirá y en los próximos días podría bajar hasta el 20 por ciento, manteniéndose así hasta el jueves de la próxima semana.

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Primavera llega a México

Tampoco se prevén cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Aunque el próximo lunes un sistema frontal alcanzaría el norte de Chihuahua y Coahuila, se espera que se desplace hacia Texas sin generar afectaciones importantes en Nuevo León.

Asimismo, este viernes inicia la primavera a las 8:46 de la mañana, momento en que ocurre el Equinoccio de Primavera, fenómeno astronómico en el que los rayos del Sol inciden directamente sobre el ecuador terrestre y la duración del día y la noche se iguala a cerca de 12 horas.

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