¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Ciudad de Monterrey por las mañanas

Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Viernes 27 de Febrero de 2026. Foto: N+

La mañana de este viernes inició con temperaturas entre los 20 y 25 grados en la zona metropolitana de Monterrey, bajo un cielo soleado y con un cambio en la dirección del viento, que ahora sopla desde el norte.

Este flujo de aire más fresco ayudará a moderar las temperaturas máximas, que se prevé alcancen entre los 31 y 32 grados, lo que representa un ligero descenso en comparación con los últimos dos días.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Viernes 27 de Febrero de 2026

En cuanto a la calidad del aire, cuatro estaciones de monitoreo ambiental reportan condiciones Aceptables, mientras que once registran niveles Buenos.

La jornada de ayer fue complicada debido a la sequedad extrema del ambiente, con una humedad relativa de apenas 10 por ciento, altos niveles de contaminación y más de 200 incendios en la zona metropolitana. Para este viernes, las condiciones podrían tornarse más agradables.

Llegada de Frente Frío 

El cambio en el viento se debe a la llegada de un frente frío y a la presencia de una zona de baja presión cercana a la frontera noreste del país. Este sistema favorecerá, a partir de mañana, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México.

Para el sábado y durante la próxima semana, se espera que esta humedad ayude a mantener las temperaturas máximas alrededor de los 31 grados, con mínimas cercanas a los 18. Además, se contemplan probabilidades de lluvia durante la mañana del sábado y del domingo.

La humedad podría incrementarse hasta el 80 por ciento, lo que favorecerá cielos medio nublados y aumentará el potencial de precipitaciones en la región.

