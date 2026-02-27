¿Cómo Estará el Clima para Este Fin de Semana en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este viernes inició con temperaturas entre los 20 y 25 grados en la zona metropolitana de Monterrey, bajo un cielo soleado y con un cambio en la dirección del viento, que ahora sopla desde el norte.

Este flujo de aire más fresco ayudará a moderar las temperaturas máximas, que se prevé alcancen entre los 31 y 32 grados, lo que representa un ligero descenso en comparación con los últimos dos días.

En cuanto a la calidad del aire, cuatro estaciones de monitoreo ambiental reportan condiciones Aceptables, mientras que once registran niveles Buenos.

La jornada de ayer fue complicada debido a la sequedad extrema del ambiente, con una humedad relativa de apenas 10 por ciento, altos niveles de contaminación y más de 200 incendios en la zona metropolitana. Para este viernes, las condiciones podrían tornarse más agradables.

Llegada de Frente Frío

El cambio en el viento se debe a la llegada de un frente frío y a la presencia de una zona de baja presión cercana a la frontera noreste del país. Este sistema favorecerá, a partir de mañana, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México.

Para el sábado y durante la próxima semana, se espera que esta humedad ayude a mantener las temperaturas máximas alrededor de los 31 grados, con mínimas cercanas a los 18. Además, se contemplan probabilidades de lluvia durante la mañana del sábado y del domingo.

La humedad podría incrementarse hasta el 80 por ciento, lo que favorecerá cielos medio nublados y aumentará el potencial de precipitaciones en la región.

