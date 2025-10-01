¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 1 de Octubre de 2025?; Estas son las Temperaturas

Este miércoles 1 de octubre en Monterrey y su zona metropolitana amanecieron con cielo soleado y condiciones ambientales favorables. De acuerdo con las quince estaciones de monitoreo, la calidad del aire se reporta como buena en la totalidad del área metropolitana, lo que representa un inicio positivo para las actividades al aire libre de la población.

Las temperaturas registran variaciones importantes según la zona del estado. En puntos al sur de Nuevo León se presentan registros de 19 grados centígrados, mientras que hacia el norte las temperaturas alcanzan entre los 24 y 25 grados.

Se espera que a lo largo del día las máximas se eleven hasta los 31 centígrados o 32 grados, prevaleciendo un ambiente caluroso durante las horas de la tarde.

Pronóstico para el noreste del país

En la región noreste, las condiciones meteorológicas se mantienen estables gracias a la circulación del aire proveniente del norte hacia el sur en el Golfo de México. Este fenómeno inhibe el ingreso de humedad, lo que reduce significativamente las probabilidades de lluvia para los próximos días. De acuerdo con el pronóstico, se espera que los cielos soleados y las temperaturas máximas de entre 31 y 32 grados persistan al menos hasta el lunes.

Sin embargo, para la siguiente semana se anticipa un cambio en la circulación del aire que permitirá el regreso de las lluvias, principalmente a partir del martes. En el resto del país, dos canales de baja presión cruzan sobre el Mar de Cortés y otro se extiende del centro al norte, fortaleciendo el flujo de humedad y manteniendo la presencia de lluvias en el occidente, centro y sureste de México.

En cuanto a fenómenos meteorológicos, una zona de inestabilidad con bajo potencial ciclónico frente al Istmo de Tehuantepec se mantiene bajo vigilancia. La Tormenta Tropical “Octave” se ubica a más de mil 400 kilómetros de Los Cabos y no representa riesgo para el territorio nacional. En el Atlántico, los huracanes “Humberto” e “Imelda” se alejan de la costa este de Estados Unidos.

Por su parte, la Onda Tropical 35 se disipó, aunque sus remanentes generarán lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca durante los próximos dos días. Asimismo, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste de México, aunque sin mayores afectaciones para el resto del territorio.

