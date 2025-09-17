¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 17 de Septiembre de 2025? Estas son las Temperaturas

Ayer, martes 16 de septiembre, nuevamente se presentaron lluvias aisladas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey, así como en la Presa La Boca, en el municipio de Santiago, donde los paseantes tuvieron que resguardarse ante las precipitaciones repentinas. Para este miércoles 17 de septiembre, las probabilidades de lluvia se mantienen, especialmente hacia la noche, aunque de manera intermitente y no generalizada.

Durante esta mañana de miércoles 17 de septiembre, las temperaturas en la zona urbana de Monterrey se ubicaron entre los 21 y 23 grados centígrados, con un amanecer que presentó condiciones de cielo de soleado a medio nublado. Para el resto del día, se espera que la nubosidad varíe, mostrando por momentos un cielo cubierto.

Hacia la noche del miércoles 17 de septiembre se incrementará la posibilidad de lluvias, alcanzando un 38% de probabilidad de precipitaciones, lo que podría generar algunos encharcamientos en zonas de baja pendiente. A nivel nacional, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por varios sistemas atmosféricos.

Los canales de baja presión, junto con dos vaguadas en altura localizadas en los extremos del país, así como los remanentes de “Mario” en el Pacífico y la llegada de la Onda Tropical número 33, mantendrán una gran actividad de lluvias en diferentes regiones. El flujo de humedad proveniente del Golfo de México seguirá favoreciendo lluvias aisladas en el noreste, incluida la zona metropolitana de Monterrey.

Nueva zona de inestabilidad y depresión tropical 7 bajo vigilancia en el territorio Nacional

En cuanto a los ciclones tropicales, se confirmó la disipación de “Mario” en el Pacífico, frente a la costa de Baja California; sin embargo, ahora se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad ubicada frente a las costas de Michoacán, con un potencial ciclónico que oscila entre el 70% y el 90%, lo que aumenta las probabilidades de que evolucione a un nuevo sistema tropical en los próximos días.

En el Atlántico, por su parte, se formó la Depresión Tropical número 7 de la temporada, mientras que detrás de ella avanza otra zona de inestabilidad, aunque por ahora con bajo potencial ciclónico. Pese a la actividad en ambos litorales, ninguno de estos sistemas representa, al momento, una amenaza directa para México en los próximos días.

