¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 23 de Octubre de 2025?; Estas son las Temperaturas

Esta mañana de jueves 23 de octubre, el cielo se mantiene nublado en Monterrey, e incluso cerrado en los aeropuertos, donde la visibilidad se ha visto reducida por presencia de bruma. Las temperaturas rondan los 22 grados centígrados y la calidad del aire se reporta como aceptable en dos estaciones de monitoreo, mientras que en trece más se registra una buena calidad.

A lo largo del día se prevé que el cielo permanezca medio nublado, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y muy pocas probabilidades de lluvia. Las condiciones serán relativamente estables, predominando un ambiente cálido y húmedo durante la tarde.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, a partir de mañana viernes iniciará un periodo de días soleados que se mantendrá durante todo el fin de semana. No se prevén precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre mínimas de 20 a 21 grados centígrados y máximas de 30 a 32 grados centígrados. Será hasta el próximo miércoles cuando se espera la llegada de un nuevo frente frío que provocará un ligero descenso en las temperaturas, marcando el inicio de una etapa más fresca para la región.

Mientras tanto, en el Caribe, la Tormenta Tropical Melissa continúa desplazándose lentamente hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora. Sus vientos sostenidos se mantienen en 85 kilómetros por hora, sin cambios significativos en su intensidad.

Durante la mañana de este jueves, el fenómeno se localizaba a unos 345 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica. Los modelos de pronóstico indican que podría alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana y, al inicio de la próxima semana, transformarse en un huracán mayor. Se recomienda mantener vigilancia, ya que el sistema podría girar hacia el noreste en los próximos días, incrementando el riesgo para Jamaica, Haití y Cuba.

En el territorio nacional, un canal de baja presión y el paso de la onda tropical número 39 sobre el sureste generarán lluvias aisladas en el occidente y más abundantes en la región sureste del país.

Por su parte, el noreste de México permanecerá bajo la influencia de un sistema de alta presión que mantendrá el tiempo estable, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. Para la próxima semana se espera la llegada del frente frío que podría traer un leve cambio en las temperaturas y algunas lluvias aisladas.

