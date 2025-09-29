¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 29 de Septiembre de 2025? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de lunes 29 de septiembre, la zona metropolitana de Monterrey presenta temperaturas que oscilan entre los 20 y 22 grados centígrados, mientras que en algunas áreas, como los aeropuertos y Santa Catarina, se registran mínimas de 19 grados. El cielo amanece mayormente soleado, lo que permite iniciar el día con un ambiente agradable y luminoso para quienes realizan sus actividades matutinas.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Septiembre de 2025 en Nuevo León ? Gaby Lozoya te lo Dice

La calidad del aire se mantiene buena en todos los puntos de monitoreo ambiental, por lo que se recomienda a la población que disfrute del exterior sin mayores restricciones. Sin embargo, el cielo podría volverse medio nublado a lo largo del día, aunque las condiciones generales se mantendrán estables y soleadas.

Las probabilidades de lluvia para esta semana son mínimas, y se prevé que las precipitaciones regresen hasta la próxima semana, cuando los sistemas meteorológicos puedan cambiar. Durante esta semana, los principales sistemas meteorológicos se alejan del norte del territorio nacional.

Por esta razón, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente, centro y sureste del país. En particular, los canales de Baja Presión y la llegada de la Onda Tropical número 35 favorecerán acumulados de lluvia sobre la región sureste, mientras que en el noreste se mantendrá un clima estable y seco.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Septiembre de 2025 en Nuevo León ? Gaby Lozoya te lo Dice

En noticias relacionadas, en el océano Pacífico se identifican tres zonas de inestabilidad con potencial ciclónico, las cuales permanecen bajo vigilancia de las autoridades meteorológicas.

Por su parte, en el Atlántico, el huracán “Humberto” y la Tormenta Tropical “Imelda” se alejan del territorio continental, aunque Imelda continúa su recorrido cruzando las Bahamas con movimiento hacia el oriente.

Temporada de ciclones sigue activa; frente frío tocará el noroeste sin afectar al noreste

Aun así, la temporada de ciclones sigue activa, y históricamente, octubre es un mes en el que se presentan huracanes importantes, por lo que la población no debe bajar la guardia. Para finales de la semana, un nuevo frente frío se aproximará al extremo noroeste de México y, hacia el final de la semana, tocará el norte de Baja California.

No se espera que este sistema genere mayores cambios en el noreste del país, por lo que las condiciones del cielo y las temperaturas se mantendrán sin variaciones significativas, con mínimas probabilidades de lluvia

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

RR