¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 30 de Octubre de 2025?; Estas son las Temperaturas

La mañana de este jueves 30 de octubre, la zona metropolitana de Monterrey experimentó temperaturas frescas, con un rango que osciló entre los 11˚C y 15˚ centígrados. Sin embargo, algunas áreas como García, Valle Alto y el sur de San Pedro, registraron temperaturas de un solo dígito, lo que refleja un cambio notable respecto a los días anteriores.

El cielo se mantuvo completamente despejado, lo que contribuyó a una buena calidad del aire. Para este jueves, se prevé que los cielos continúen despejados, con temperaturas máximas cercanas a los 23˚Centígrados, sin probabilidades de lluvia.

El Frente Frío número 11 de la temporada ha avanzado rápidamente y en este jueves ha alcanzado la península de Yucatán, provocando un incremento en los vientos en el litoral del Golfo de México. Este frente frío fortalece las ráfagas de viento en el sureste y activa las lluvias en la región peninsular. El descenso de las temperaturas se ha sentido especialmente en las zonas del noreste y oriente de México.

En el resto del país, un Canal de Baja Presión sobre el Mar de Cortés está dominando el clima en el noroeste, mientras que una zona de Alta Presión sobre el norte y noreste genera cielos soleados, sin lluvias. Las precipitaciones se han registrado en el sureste y seguirán activándose conforme avance el sistema frontal hacia la península de Yucatán.

Huracán Melissa: Impacto en el Caribe

En el Caribe, el huracán “Melissa”, que se encuentra en la categoría 2 con vientos de hasta 165 km/h, continúa desplazándose hacia el noreste, alejándose de las Bahamas y con rumbo hacia las Bermudas a 33 km/h.

Este huracán ha causado grandes daños en su trayecto, especialmente en Jamaica, Cuba, y recientemente en las Bahamas. Lamentablemente, el paso de “Melissa” ha dejado una estela de devastación y fatalidades, especialmente en República Dominicana y Haití, donde los informes de daños continúan actualizándose.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

