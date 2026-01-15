¿Cómo Estará el Clima para Hoy 15 de Enero de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Temperaturas frías se registraron la mañana de este jueves 15 de enero en la zona metropolitana de Monterrey, con valores que oscilaron entre los 8 y 9 grados en San Pedro y la salida a la Carretera Nacional, mientras que en San Nicolás se reportaron hasta 12 grados. En el resto del área metropolitana, los termómetros marcaron entre 10 y 11 grados, con cielo despejado o con escasas nubes.

Durante el día se espera que estas condiciones se mantengan, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 19 y 20 grados, sin probabilidad de precipitaciones.

Este descenso térmico se debe al paso del Frente Frío número 28 de la temporada, el cual actualmente se localiza sobre el Golfo de México. Aunque el sistema se desplaza rápidamente hacia la península de Yucatán, la masa de aire polar que lo impulsa afecta al noreste del país, provocando el refrescamiento en la región. Se prevé que este sistema se disipe durante el transcurso del viernes, por lo que su impacto será de corta duración.

Video: Clima Hoy en Nuevo León: Pronostico Matutino del Jueves 15 de Enero de 2026

Noticia relacionada: Fingen Robo de Tanda y son Detenidas en Allende, Nuevo León

Para el viernes, se espera un amanecer con temperaturas cercanas a los 9 grados; sin embargo, por la tarde se prevé un marcado incremento térmico, con máximas que podrían alcanzar entre los 27 y 28 grados.

Nuevo Frente Frío de la temporada

El sábado ingresará un nuevo sistema frontal que ocasionará otro descenso en las temperaturas. Para el domingo se pronostican mínimas de 7 grados y para el lunes de 9 grados, con máximas que oscilarán entre los 15 y 17 grados durante el fin de semana.

Finalmente, para el martes y miércoles se anticipan probabilidades de lluvia, derivadas del paso de un nuevo frente frío que, en combinación con un centro de baja presión, favorecerá el ingreso de humedad del Golfo de México, manteniendo condiciones climáticas muy cambiantes en los próximos días.

Historias recomendadas: