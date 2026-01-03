Comunidad Venezolana en Nuevo León Celebra la Captura de Nicolás Maduro

Integrantes de la comunidad venezolana que radican desde hace varios años en Nuevo León se reunieron en la Plaza Bolívar, en el municipio de Monterrey, para manifestar su sentir tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la cual se llevó a cabo por la intervención de Estados Unidos. El ambiente estuvo marcado por muestras de alegría, abrazos, bailes y el ondear de banderas venezolanas, reflejando el entusiasmo colectivo ante este acontecimiento.

Durante la concentración, se pudo observar a familias completas y grupos de amigos celebrando lo que consideran un momento histórico para su país de origen. La comunidad expresó sentirse unida y acogida, compartiendo el festejo tanto venezolanos como ciudadanos mexicanos que se sumaron a la celebración.

Asistentes expresaron que este hecho representa para la comunidad venezolana el inicio de una nueva etapa para su país. Consideran que la captura marca cambios significativos en diversos ámbitos como la economía, la salud, la industria y el acceso a alimentos, sectores que se vieron afectados durante años. Muchos de ellos hicieron saber el deseo de regresar a su país para contribuir a su reconstrucción.

Integración y apoyo en Nuevo León

La comunidad venezolana ha manifestado sentirse respaldada y bienvenida en México, particularmente en Monterrey, donde muchos llevan décadas viviendo. Se consideran parte de la sociedad regiomontana y destacan la hospitalidad recibida. La celebración en la Plaza Bolívar reflejó esta integración, con un ambiente de alegría compartida y solidaridad entre venezolanos y mexicanos, quienes convivieron en un mismo espacio celebrando lo que consideran un paso hacia la Libertad de Venezuela.

