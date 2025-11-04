Regresa Mon Laferte a Monterrey: ¿Dónde será su Concierto y Cuándo Inicia la Venta de Boletos?

La popular cantante chilena Mon Laferte se presentará en Monterrey con su gira llamada Femme Fatale Tour con el que visitará distintos puntos de Latinoamérica, entre ellos la Sultana del Norte.

Los fanáticos de la cantante chilena expresaron en redes sociales su emoción por tener de vuelta a Mon Laferte en Monterrey, debido a que la última vez que se presentó en tierras regias fue durante un festival en 2025, donde miles de sus seguidores le pedían una fecha en solitario.

Fue a través de sus redes donde Mon Laferte confirmó que se presentaría en Monterrey el próximo 27 de mayo de 2026 en el Auditorio Banamex, la artista promete un espectáculo único donde cantará sus grandes éxitos como Tu Falta de Querer y Amárrame; además de los sencillos de su nuevo álbum Femme Fatale.

Mon Laferte compartió en sus redes tres fotografías con la temática de su nueva gira, la cual fusionará el arte con la emoción en una sola voz. También expresó en su publicación un mensaje donde comentaba sentirte muy emocionada por este nuevo tour.

¿Cuándo será la venta de boletos para el Femme Fatale Tour 2026?

La preventa de los boletos para el Femme Fatale Tour en Monterrey comenzarán este jueves 6 de noviembre y la venta general será el próximo viernes 7 de noviembre. Hasta el momento no se ha revelado la lista de los precios para este tour en el recinto donde será el concierto.

Con esta nueva gira, Mon Laferte busca reafirmar su conexión con el público regiomontano y con todos sus seguidores en Latinoamérica, presentando un espectáculo que mezcla la fuerza de su voz con una propuesta visual que celebra el arte y la feminidad. Su regreso a Monterrey promete ser una noche llena de emociones.

