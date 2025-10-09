Conductor Esquiva Bache y Cae en Zanja de Obra Inconclusa en Juárez, Nuevo León

Intentar esquivar un bache terminó con un peor resultado para un automovilista la mañana de este jueves 9 de octubre, luego de que su vehículo cayera en una zanja abierta que forma parte de los trabajos para introducir tubería de drenaje sanitario en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El accidente ocurrió sobre la avenida Camino a Las Espinas, a la altura de la colonia Santa Mónica, donde desde hace poco más de un mes se realizan obras de infraestructura hidráulica. Vecinos de esta zona comentaron para N+ Monterrey que las labores se han visto afectadas por las lluvias recientes, lo que ha provocado retrasos y ha generado un verdadero dolor de cabeza para los conductores que circulan por la zona.

El riesgo de transitar por esa vialidad es constante, ya que durante las noches las zanjas no son visibles y, cuando llueve, el agua las cubre por completo, haciendo casi imposible distinguir el límite de la carpeta asfáltica. Una vecina pidió a las autoridades que la obra sea supervisada.

Ya se han caído varios carros, y no hay señalamientos suficientes

Exigen vecinos supervisión de obra en la colonia Santa Mónica

Los vecinos también señalaron que entre los baches, material y maquinaria estacionada en los carriles, pasar por esa zona se ha vuelto muy complicado. Algunos automovilistas optan por tomar rutas alternas, aunque esto les implique mayor tiempo de traslado.

Los vecinos de la colonia Santa Mónica pidieron que el municipio agilice la conclusión de los trabajos o, al menos, coloque más señalamientos preventivos y ofrezca rutas alternas seguras, ya que consideran que el peligro aumenta cada día. Mientras tanto, la vialidad permanece bloqueada, y los conductores deben tener precaución para evitar más accidentes.

Con informaicón de Luis Beza | N+

