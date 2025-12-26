Conductor Pierde la Vida Tras Chocar contra Poste en Avenida Morones Prieto en Monterrey

Un hombre perdio la vida tras estrellarse de manera directa contra un poste de acero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey. El accidente ocurrió entre los carriles express y los carriles ordinarios de esta importante arteria vial, a unos 300 metros de la avenida Eugenio Garza Sada.

De acuerdo con el reporte el conductor viajaba abordo de un vehículo compacto por razones aún no determinadas, perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra la el poste de concreto el fuerte choque provocó que el motor del vehículo se desplazara y prensara al conductor, ocasionándole lesiones mortales.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte del accidente; sin embargo, pese a los esfuerzos de los rescatistas, el hombre, de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente, ya no contaba con signos vitales.

Las labores de rescate fueron complejas debido a la magnitud del impacto, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a trabajar durante varios minutos para liberar el cuerpo del conductor. La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Congestionamiento vial en la zona

El accidente generó una intensa carga vehicular, principalmente en los carriles express de la avenida Morones Prieto, aunque también los carriles ordinarios presentaron congestionamiento. Personal de Vialidad y Tránsito de Monterrey se encargó de abanderar el área, delimitando un carril en cada sentido para permitir la circulación.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a no detener la marcha para observar el accidente, ya que esta práctica agravó el tráfico en ambos sentidos. La circulación se mantuvo lenta con dirección al oriente, antes de llegar a la avenida Eugenio Garza Sada. Aunque no se ha confirmado la causa exacta del accidente, de manera preliminar se presume que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante.

No se descarta que el conductor haya sufrido algún cerrón u otra situación que provocara la pérdida de control del vehículo. Este hecho se suma a otros eventos viales mortales registrados recientemente.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

