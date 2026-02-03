Volcadura en la Carretera Cadereyta-Allende Deja Conductor Atrapado Dentro de Auto

Durante la madrugada de este martes 3 de febrero, se registró una volcadura vehicular sobre la Carretera Cadereyta–Allende, a la altura de la comunidad de San Bartolo, donde el conductor de un vehículo quedó atrapado tras perder el control de la unidad y salir del camino. El accidente ocurrió cuando el automovilista circulaba por esta vialidad y, por causas no especificadas, perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara fuera de la carpeta asfáltica, generando una situación de riesgo y la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

Tras el reporte del accidente, se registró la movilización de autoridades viales y personal de Protección Civil de Cadereyta, quienes acudieron al lugar para brindar atención al conductor y asegurar la zona. A su llegada, los rescatistas confirmaron que el conductor se encontraba atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesario implementar maniobras especializadas de rescate.

El área fue acordonada para permitir las labores de auxilio y evitar riesgos adicionales para otros automovilistas que transitaban por la carretera.

Rescate con equipo hidráulico

El conductor se encontraba atrapado, los elementos de rescate utilizaron equipo hidráulico para poder liberar a la persona atrapada. Las maniobras se realizaron de manera cuidadosa para evitar mayores lesiones durante la extracción. El conductor no fue identificado de manera oficial en el lugar; sin embargo, una vez liberado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Derivado del accidente, se implementó un cierre parcial de la Carretera Cadereyta–Allende, lo que generó afectaciones menores a la circulación. Autoridades informaron que no se registró tráfico considerable, aunque se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y conducir de manera responsable para evitar hechos similares.

Ángel Angel/ Noticias N+

RR