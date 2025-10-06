Inicio Monterrey Cortes de Agua Hoy en Cadereyta, Nuevo León: ¿A Qué Hora se Restablece el Servicio?

Cortes de Agua Hoy en Cadereyta, Nuevo León: ¿A Qué Hora se Restablece el Servicio?

Este lunes 6 de octubre habrá cortes de agua en 12 colonias del municipio de Cadereyta; aquí te contamos a qué hora se normalizará el suministro

Gota de agua potable

Suspenderán suministro de agua potable en colonias de Cadereyta. Foto: Ilustrativa | Pexels

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AYD) anunciaron que habrá cortes de agua en 12 colonias del municipio de Cadereyta, Nuevo León. La suspensión del servicio se llevará a cabo este lunes 6 de octubre a partir de las 08:00 de la mañana. Aquí te contamos los detalles para que te prepares antes esta situación.

Se espera que el suministro de agua potable en estas 12 colonias del municipio de Cadereyta, Nuevo León, se restablezca a las 05:00 de la tarde de este mismo lunes 6 de octubre; sin embargo, esto dependerá del tiempo que tarden los trabajos de mantenimiento de Agua y Drenaje de Monterrey.

Los cortes de agua en Cadereyta se realizan debido a un trabajo de mantenimiento correctivo con la instalación de la válvula de 18” y un medidor general de 12, que tiene como objetivo el mejorar la distribución del servicio y detectar posibles fugas de agua potable.

¿Qué colonias de Cadereyta se quedarán sin agua hoy?

A continuación te presentamos la lista de la 12 colonias de Cadereyta que serán afectadas en el suministro de este servicio debido a los cortes de agua que realizará este lunes 6 de octubre AYD de Monterrey, para que te prepares ante la falta de este vital líquido que se estima, se restablezca hasta las 05:00 de la tarde:

  • Valle del Roble Sector Anacua
  • Valle del Roble Sector Britania
  • Valle del Roble Sector Caoba
  • Valle del Roble Sector Eucalipto
  • Valle del Roble Sector Fresnos
  • Valle del Roble Sector Laurel
  • Valle del Roble Sector Magnolia
  • Lomas de los Pilares
  • Palmanova
  • Rosarito
  • Santa Anita

