Habrá Cortes de Agua en Santa Catarina, Nuevo León: Estas son las 45 Colonias Afectadas
Debido a una falla eléctrica, más de 40 colonias en Santa Catarina se quedarán sin el sumistro de agua
La tarde este miércoles 26 de noviembre, la paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció el corte del suministro del vital líquido en más de 40 colonias ubicadas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, por lo que pidieron a los ciudadanos tomar las debidas precauciones.
Este corte en el suministro se llevará a cabo luego de que el bombeo de agua se viera interrumpido tras una falla eléctrica afectando los tanques identificados como Carretera II, Santa Catarina III y IV los cuales se encuentran ubicados en Santa Catarina.
Personal de Agua y Drenaje de Monterrey mencionó que esta falla ya está siendo atendida por cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes tendrán que reparar la red eléctrica para que las bombas reciban agua nuevamente. Se estima que estos trabajos terminen dentro de de 8 horas después.
Lista de colonias afectadas en Santa Catarina tras corte de agua
Son 45 colonias del municipio de Santa Catarina las que se verán afectadas durante el transcurso del día mientras se vuelve a suministrar la red eléctrica en estos tanques de agua. A continuación te dejamos la lista completa:
- Alfonso Martínez Domínguez
- Bosques de la Huasteca
- Bussines Park Santa Catarina
- Cerradas del Valle
- Cerradas del Valle Plus
- Forzapark
- Francisco Naranjo
- Hacienda el Palmar
- Hacienda Santa Catarina
- Industrial Cumbres
- Industrial La Puerta
- Industrial M
- Industrial Stiva
- Infonavit La Huasteca
- Jardines de Santa Catarina I y II
- Landus
- Lázaro Cárdenas
- Loma Pelona
- Los Viñedos II
- MegaPark Industrial Santa Catarina
- Miguel Hidalgo
- Mirador de Santa Catarina
- Nueva Santa Catarina
- Parque Industrial El Palmar
- Parque Industrial Las Américas
- Parque Industrial Las Torres
- Parque Industrial Martel Santa Catarina
- Parque Industrial Milenium
- Parque Industrial Multitech
- Parque Industrial Pedreras
- Praderas del Castillo
- Privada Snat
- Privada Valle Poniente
- Privadas de Santa Catarina
- Privadas de Santa Catarina Sec. Elite
- Puerta de las Mitras
- Puerta del Sol
- Real del Valle
- Regio Parque
- Residencial Panorámica
- Residencial Sta. Catarina
- Santa Catarina Centro
- Villalta
- Zimix
- Zimix Ampliación
DAGM