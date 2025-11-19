Cruz “N” Habla tras ser Vinculado a Proceso por Violencia Familiar; Esto Dijo Sobre el Caso

Después de que un juez vinculara a proceso a Cruz “N” por el delito de violencia familiar en contra de la cantante Alicia Villarreal, el productor de los Kumbia Kings compartió un comunicado en sus redes sociales donde habla sobre el tema y agradece a todos los que están pendientes del caso.

Cruz “N” refirió que esta fecha, en la que fue vinculado a proceso en el estado de Nuevo León, representa algo significativo para él, para su historia y para el legado de sus hijos. El productor musical está bajo investigación por el delito de violencia familiar, luego de que Alicia Villarreal interpusiera una denuncia en su contra en el mes de febrero de este 2025, tras presuntamente haber sido agredida físicamente en su casa, en la zona de Cumbres.

El exesposo de Alicia Villarreal señaló que dos de las tres acusaciones y cargos en su contra, por feminicidio en grado de tentativa, robo y violencia familiar, fueron desestimadas y rechazadas en su totalidad por las autoridades de Nuevo León, y agregó:

Apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar

Cruz “N” será investigado en plazo de dos meses

Al final del comunicado, Cruz “N” aseguró que luego de que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, también desestimarán este tercer cargo en el que se le acusa por el delito de violencia familiar.

El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que – solamente – autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación

El exesposo de Alicia Villarreal agregó la autoridad de Nuevo León “contaba con la información mínima para establecer la probable existencia de una conducta catalogada como violencia familiar”. De acuerdo con lo establecido por el juez, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria que ayude a determinar cómo avanzará la situación legal de Cruz “N”.

