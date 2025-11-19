Cruz “N” es Vinculado a Proceso por Violencia Familiar contra Alicia Villarreal en Nuevo León

Cruz “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de Alicia Villarreal, así lo determinó la mañana de este miércoles 19 de noviembre un juez del estado de Nuevo León durante la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual, a través de una videollamada.

La audiencia estaba programada de manera presencial en el Palacio de Justicia de Monterrey; sin embargo, se cambio para realizarse en línea con Cruz “N”, Alicia Villarreal y los representantes legales de ambos, esto luego de tres audiencias anteriores; la última fue el pasado 11 de septiembre, fecha en la que la cantante no se presento.

En esta cuarta audiencia Cruz “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, psicológica y económica en agravio de Alicia Villarreal. El juez fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses y las siguientes medidas cautelares:

Prohibición de acercarse a la víctima

Prohibición de acudir a los lugares que frecuente la víctima

Presentación periódica cada quince días

Alicia Villarreal denuncia a Cruz "N" tras ser agredida en su casa

Alicia Villarreal formalizó la denuncia contra Cruz “N”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en febrero de este 2025. En ella señaló que sufrió agresiones físicas en el cuello, torso y brazos, durante una pelea con su exesposo en su domicilio ubicado en la zona Cumbres, en el estado de Nuevo León.

El caso de Alicia Villarreal comenzó a difundirse luego de que la cantante realizara la señal internacional de auxilio para víctimas de violencia de género al finalizar su concierto en Zitácuaro, Michoacán. Luego de 9 meses de haber presentado su denuncia, Cruz “N” fue vinculado a proceso y es investigado por el delito de violencia familiar.

