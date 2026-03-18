Cierres Viales Nocturnos en Av. Benito Juárez en Estación Exposición: ¿A Partir de Cuándo?

El municipio de Guadalupe, Nuevo León, anunció que realizarán cierres viales nocturnos sobre la avenida Benito Juárez a la altura de la estación del metro Exposición. Estos cierres serán aplicados a partir de este miércoles 18 de marzo en punto de las 10:00 de la noche.

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En un comunicado por parte de las autoridades municipales, se señaló que este cierre se llevará a cabo debido a que se realizarán trabajos por parte de Metrorrey en la estación Exposición. Se estima que estas labores se llevarán a cabo durante un horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana durante aproximadamente 10 días.

Las autoridades mencionaron que de los cuatro carriles disponibles para el paso vehícular, solo será habilitado el paso lateral. En este punto harán presencial elementos de Tránsito de Guadalupe para orientar a los automovilistas que circulen por este punto y de esta forma evitar confusiones o accidentes.

Video: Cerrarán Carriles en Av Benito Juárez en la Estación Exposición en Guadalupe Nuevo León

Rutas alternas tras cierre en Av. Benito Juárez

Metrorrey realizará la señalización correspondiente ante la reducción de carriles, mientras que elementos de tránsito brindarán apoyo en el cruce para agilizar la circulación. Las labores se llevarán a cabo en horario nocturno con el objetivo de evitar mayores afectaciones y mantener la fluidez vehicular en la zona.

Las autoridades de movilidad y tránsito del municipio de Guadalupe mencionó que las vías alternas disponibles para evitar tráfico lento sobre la avenida Benito Juárez son la avenida Morones Prieto y Pablo Livas. Ambas vialidades conectan con diferentes puntos con la vialidad cerrada, lo que permite que sean utilizadas para evitar este punto.

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DAGM