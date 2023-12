Denuncia Aumento en Recibo de Agua; Pasó de $156 A $32 Mil Pesos

Creyendo que se trataba de un error, una mujer de la tercera edad acudió a una sucursal de Agua y Drenaje buscando aclarar el cobro, donde en varias ventanillas la respuesta que recibió fue la misma, tiene que pagar...

Residente de un domicilio de la calle Del Olmo, en la colonia Fresnos en Apodaca, doña María finalmente pudo hablar con el responsable de la sucursal...

Entonces le dije que pasó, pues es que tiene que pagar, y le dije, pero porque, yo no debo nada y no voy a pagar algo que no debo, dijo, vaya con la licenciada de acá en Apodaca en el centro, no me acuerdo de ella...

Y fue de esta manera como esta ama de casa tuvo que seguir enfrentándose a la burocracia de Agua y Drenaje, donde después de un sin fin de vueltas le dieron otra respuesta...

Sin contestarles, doña María se retiró frustrada y molesta al considerar una injusticia el excesivo cobro...

Cuando ya estaba en casa llegó un trabajador de Agua y Drenaje para supuestamente reducirle el servicio...

Yo le dije a la persona, me la cortaste, no, y me dice, dentro de 40 minutos, y me esperé y nada, y si me la cortan, no me la redujeron"...