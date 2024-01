Joven Salió a Comprar Tacos y Fue Golpeado por Policías

Víctor Daniel, un joven de 23 años edad, quien tras acudir a comprar unos tacos a tan sólo una calle de su casa, ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles en la zona norte de Monterrey, fue brutalmente golpeado, presuntamente, por policías de Fuerza Civil que patrullaban en la unidad FC-355- A2.

El ataque ocurrió pasadas las 12:00 de la media noche, del viernes 19 de enero.

La verdad no sé, yo fui a comprar los tacos bien, se lo pedí a mi amigo el de los tacos, es mi camarada, ya nada más le pagué y ellos estaban ahí, ellos me esperaron hasta que me fuera, me pusieron la sirena para que me parara, pero aquí está a la vuelta los tacos, llego a mi domicilio y ya no pasa nada, pero fíjese me hicieron eso en mi domicilio, si yo me paro más atrás, ahorita yo no estuviera aquí, estuviera tirado no se donde.