Detiene a Dos Mujeres Armadas y con Drogas tras Ignorar Semáforo en el Centro de Monterrey

Dos mujeres fueron detenidas por policías municipales quienes realizaban un operativo en la zona centro de la ciudad. Ambas fueron interceptadas por las autoridades luego de ignorar los semáforos, cuando circulaban en el cruce de las calles Villagran y Tapia, en Monterrey. Las jóvenes comenzaron a insultar a los oficiales, por lo que, fueron sometidas.

Los elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo la inspección del vehículo en el que viajaban la dos mujeres, donde encontraron 38 envoltorios con cristal y un arma larga. Luego del hallazgo, los oficiales llevaron acabo el arresto de las jovenes identificadas como Monserrat de 25 años de edad y Guadalupe de 23 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, donde definirán si situación legal.

Video: Detiene a Dos Mujeres con Drogas y Arma Larga en el Centro de Monterrey

Detiene a pareja con más de 100 envoltorios de droga en Salinas Victoria

Por otro lado, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, fue detenida una pareja presuntamente involucrada en dos hechos de violencia. Las autoridades los detectaron en una motocicleta sin placas de circulación en la colonia Los Pilares, por lo que les marcaron el alto para una revisión.

Ángel de 26 años de edad y Rubí de 25 años de edad, tenían en su poder 95 bolsas con marihuana y 50 más con cristal. Debido a esto, la pareja fue detenida y puesta el disposición del Ministerio Público donde los investigan por su presunta participación en dos hechos violentos registrados en los meses de septiembre y octubre.

