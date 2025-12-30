Detienen a Hombre con Réplica de Arma de Fuego y Droga en Guadalupe, Nuevo León

El reporte de una persona que presuntamente distribuía narcóticos en calles de la colonia Dos Ríos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, provocó un despliegue de elementos de la Policía de Guadalupe que terminó en la detención de un hombre en posesión de supuesta droga y un arma réplica.

El hombre identificado como Juan Carlos "N" de 42 años de edad, quien es originario de Michoacán, fue sorprendido por los policías en el cruce de las calles Río Garona y Río Nilo donde lograron su detención. De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, pudiera estar relacionado a diferentes robos a casas habitación en el Área Metropolitana de Monterrey.

Luego de su arresto, Juan Carlos "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado por la supuesta posesión de drogas y la réplica de un arma, así como por los presuntos robos a casas habitación por los cuales se le señalan. Será las autoridades quienes determinen cuál será el proceso legal a seguir.

Detienen a presunto grupo criminal por regalar armas de juguetes en Guadalupe

El pasado 27 de diciembre, fueron detenidos cuatro hombres, presuntos integrantes de un grupo criminal, luego de ser sorprendidos regalando armas de juguete en la colonia Escamilla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Además, la camioneta en la que viajaban los sujetos fue vista anteriormente en el asesinato de una persona.

Durante la detención realizada por parte de elementos de la Policía de Guadalupe, Fuerza Civil y Guardia Nacional, les fue asegurada una maleta de viaje con 144 dosis de sustancias ilícitas, dos armas con 100 balas, pistolas de juguete y muñecas.

Con información de Ángel Giner | N+

