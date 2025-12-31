Detienen a Dos Hombres Armados tras Balacera en Santa Catarina, Nuevo León

Dos hombres fueron detenidos por policías durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre, luego de que se reportara una balacera en el cruce de las cales Herradura y Cortijo, en la colonia Hacienda Los Portales, perteneciente al municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Privan de la Libertad a Un Hombre y lo Matan en Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León

Autoridades de seguridad realizaron un despliegue luego de recibir el reporte de detonaciones con arma de fuego en las calles de la colonia Hacienda Los Portales, en Santa Catarina. Al llegar, los oficiales se encontraron con los hombres armados, a quienes lograron detener sin que resultaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, los dos hombres armados, que hasta el momento no han sido identificados de manera oficial, habrían disparado contra un domicilio y un vehículo en la zona en la que fueron detenidos por las autoridades de seguridad municipal y estatal.

Video: Detienen a Dos Hombres Tras Ataque a Balazos en la Colonia Hacienda Los Portales en Santa Catarina

Aseguran armas y vehículo tras balacera en Santa Catarina

Además de la detención de los dos hombres, las autoridades de Santa Catarina también llevaron a cabo el aseguramiento de armas y un vehículo. La zona fue asegurada por policías municipales y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Los dos hombres armados que fueron arrestados en las calles Herradura y Cortijo, en la colonia Hacienda Los Portales, se encuentran bajo investigación. Serán las autoridades quienes definan el proceso legal a seguir por el ataque contra la vivienda y un vehículo en el municipio de Santa Catarina.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH