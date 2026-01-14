Detienen a Dos Mujeres por Fingir Robo en Una Tanda en Allende, Nuevo León

Dos mujeres fueron detenidas luego de fingir el robo de una tanda la cual era organizada en varias colonias en el municipio de Allende, Nuevo León. Autoridades mencionaron que detectaron varias irregularidades en las versiones de las implicadas por lo que procedieron a su detención.

Las mujeres, identificadas como Karely “N”, de 25 años y Josefina “N”, de 42 años de edad, acudieron a las instalaciones de la Policía de Allende para reportar que un hombre a bordo de una motocicleta les habría robado el dinero de una tanda que ellas organizaban. Las detenidas mencionaron que el monto del presunto asalto sería de 30 mil pesos en efectivo.

Luego de que elementos de seguridad comenzaran con las investigaciones, detectaron varias irregularidades en las declaraciones de las detenidas, por lo que los policías revisaron cámaras de seguridad de locales cercanos al lugar donde se reportó el supuesto asalto. En las imágenes no se pudo confirmar lo que se había declarado por parte de las presuntas afectadas.

Continúan estafas en tandas en Nuevo León

Debido a estas irregularidades, las mujeres fueron detenidas por fingir este robo el cual luego fue desmentido por ellas mismas. Las implicadas confesaron que ellas se habían quedado con 15 mil pesos cada una. Autoridades pidieron a las personas afectadas que acudan a sus instalaciones para presentar una demanda formal y proceder legalmente en este caso.

Este se convertiría en el segundo caso de estafas en tandas en el estado de Nuevo León, ya que elementos de la Fiscalía de Nuevo León mencionaron que se encuentran en búsqueda de una mujer identificada como Ingrid “N”, la cual es acusada de un robo millonario a varias personas de la entidad tras se engañadas en un supuesto esquema de ahorro.

