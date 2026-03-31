Dictan Prisión Preventiva a Presunto Implicado en caso “Tía Paty” en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de César “N”, de 39 años, detenido por su presunta participación en el delito de extorsión, en un caso identificado como el de “La tía Paty”.

De acuerdo con la autoridad, este 31 de marzo de 2026 se reanudó la audiencia que había sido diferida el pasado 27 de marzo, luego de que la defensa solicitara la ampliación del término constitucional, lo cual fue autorizado por un Juez de Control.

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Durante la diligencia, un agente del Ministerio Público Investigador presentó la imputación formal por el delito de extorsión, además de exponer diversos datos de prueba que, según la Fiscalía, acreditan la posible participación del imputado en los hechos.

Permanecerá en Centro de Reinserción Estatal

Tras analizar los elementos, el Juez determinó vincular a proceso a César “N”, al considerar que existen indicios suficientes en su contra. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúan las investigaciones.

La autoridad judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como antecedente, la Fiscalía detalló que César “N” fue detenido el pasado 25 de marzo junto con Astrid “N” por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Ambos son señalados por su presunta participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”, donde presuntamente se difundía contenido y se exigían pagos a cambio de retirarlo.

Además, las investigaciones apuntan a posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad. Astrid “N” ya había sido vinculada a proceso y permanece en un reclusorio femenil estatal.

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